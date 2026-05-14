Єзерський відреагував на чутки про запрошення у збірну України

Асистент тренера збірної України U-19 Володимир Єзерський відреагував на чутки щодо запрошення в національну команду.

Його слова передає Sport-Express.

За інформацією коментатора Віктора Вацка, до тренерського штабу Андреа Мальдери в збірній України увійдуть Володимир Єзерський, Тарас Степаненко та італієць Паскуале Каталано.

"Я знаю про це так само, як і ви, із преси. Зараз я працюю у системі молодіжних збірних і більше нічого не можу прокоментувати.

Якщо надійде пропозиція? Давайте дочекаємось, бо поки нічого конкретного не можу сказати. Ви, напевно, більше за мене знаєте. Тому наберемося терпіння", – сказав Єзерський.