Єзерський відреагував на чутки про запрошення у збірну України
Асистент тренера збірної України U-19 Володимир Єзерський відреагував на чутки щодо запрошення в національну команду.
Його слова передає Sport-Express.
За інформацією коментатора Віктора Вацка, до тренерського штабу Андреа Мальдери в збірній України увійдуть Володимир Єзерський, Тарас Степаненко та італієць Паскуале Каталано.
"Я знаю про це так само, як і ви, із преси. Зараз я працюю у системі молодіжних збірних і більше нічого не можу прокоментувати.
Якщо надійде пропозиція? Давайте дочекаємось, бо поки нічого конкретного не можу сказати. Ви, напевно, більше за мене знаєте. Тому наберемося терпіння", – сказав Єзерський.
Нагадаємо, кілька днів тому інформацію про призначення Мальдери підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
Раніше повідомлялося, що півзахисник Колоса Тарас Степаненко може приєднатися до нового тренерського штабу збірної України.
Наприкінці травня та на початку червня "синьо-жовті" зіграють два товариські матчі – проти Польщі та Данії. До початку спарингів УАФ має представити нового головного тренера збірної.