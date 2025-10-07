Лідер збірної України пропустить матч 1/8 фіналу ЧС-2025 проти Іспанії U-20

Півзахисник збірної України U-20 Геннадій Синчук не зможе зіграти в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 проти Іспанії.

Про це йдеться на сайті ФІФА.

Гравець отримав дискваліфікацію на наступний матч "синьо-жовтих". Деталі невідомі.

За інформацією Динамоманії, під час матчу групового етапу проти Парагваю Синчук перебув у технічній зоні, хоча й був дискваліфікований на ту гру. Оскільки це категорично забороняється, ФІФА дискваліфікувала гравця на сьогоднішній матч.

Зазначається, що Україна має намір подати апеляцію, щоб скасувати це рішення.

Матч збірної України U-20 проти Іспанії U-20 відбудеться 7 жовтня о 22:30 за київським часом. У випадку перемоги "синьо-жовті" зустрінуться у чвертьфіналі з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.

У Вальпараїсо на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.