Ми здивовані таким рішенням ФІФА: в УАФ відреагували на дискваліфікацію Синчука

Керівник української делегації на чемпіонаті світу U-20 Дмитро Пєлін відреагував на дискваліфікацію півзахисника збірної України Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 проти Іспанії.

Цитує функціонера Tribuna.

"Ми здивовані таким швидким і суворим рішенням дисциплінарних органів ФІФА та переконані, що з боку футболіста не було порушення регламентних норм. Геннадій прибув на стадіон разом із командою і в супроводі офіційного представника ФІФА піднявся на трибуну, де зайняв місце, визначене для нього.

Делегат ФІФА чітко наголосив, що гравець не має права перебувати в роздягальні, тунелі, на лаві запасних чи в технічній зоні. Ми дотримувалися цих вимог. Делегат дозволив футболісту виконати легку розминку перед матчем, після чого Синчук повернувся на трибуну та залишався там протягом усього поєдинку", – сказав Пєлін.