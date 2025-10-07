Ми здивовані таким рішенням ФІФА: в УАФ відреагували на дискваліфікацію Синчука
Керівник української делегації на чемпіонаті світу U-20 Дмитро Пєлін відреагував на дискваліфікацію півзахисника збірної України Геннадія Синчука на матч 1/8 фіналу чемпіонату світу-2025 проти Іспанії.
Цитує функціонера Tribuna.
"Ми здивовані таким швидким і суворим рішенням дисциплінарних органів ФІФА та переконані, що з боку футболіста не було порушення регламентних норм. Геннадій прибув на стадіон разом із командою і в супроводі офіційного представника ФІФА піднявся на трибуну, де зайняв місце, визначене для нього.
Делегат ФІФА чітко наголосив, що гравець не має права перебувати в роздягальні, тунелі, на лаві запасних чи в технічній зоні. Ми дотримувалися цих вимог. Делегат дозволив футболісту виконати легку розминку перед матчем, після чого Синчук повернувся на трибуну та залишався там протягом усього поєдинку", – сказав Пєлін.
Матч збірної України U-20 проти Іспанії U-20 відбудеться 7 жовтня о 22:30 за київським часом. У випадку перемоги "синьо-жовті" зустрінуться у чвертьфіналі з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.
У Вальпараїсо на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.