Відкрили службове розслідування: УАФ – про дискваліфікацію Синчука

Дисциплінарний комітет ФІФА прийняв рішення дискваліфікувати півзахисника юнацької збірної України (U-20) Геннадія Синчука.

Про це повідомляє УАФ.

Гравця визнали винним у порушенні регламентів ФІФА та принципів чесної гри, відданості та доброчесності під час матчу з Парагваєм, який відбувся 3 жовтня. Синчук перебув у технічній зоні, хоча й був дискваліфікований на ту гру.

Футболіста було відсторонено від гри 1/8 фіналу проти Іспанії. Також накладено штраф у розмірі 1 500 швейцарських франків.

Українська асоціація футболу за цим фактом відкрила службове розслідування, про результати якого повідомлять згодом.

Матч збірної України U-20 проти Іспанії U-20 відбудеться 7 жовтня о 22:30 за київським часом. У випадку перемоги "синьо-жовті" зустрінуться у чвертьфіналі з переможцем пари Колумбія – Південна Африка.

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України переграла Південну Корею, а також зіграла внічию з Панамою. "Синьо-жовті" в рамках третього туру обіграли Парагвай у місті Сантьяго.