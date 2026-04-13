Монреаль Синчука звільнив головного тренера

Олег Дідух — 13 квітня 2026, 17:02
Клуб МЛС Монреаль звільнив головного тренера команди Марко Донаделя.

Про це повідомляє пресслужба канадського клубу.

Разом із Донаделем Монреаль покинули його асистенти – Якопо Фаланга та Лоренцо Пінцауті. Тимчасовим виконувачем головного тренера призначено Філіппа Юллафруа, який обійматиме цю посаду, поки клуб не знайде нового повноцінного тренера.

Донадель очолив Монреаль в березні 2025 року. Минулий сезон команда завершила на 13 місці в турнірній таблиці Східної конференції МЛС. У поточному сезоні Монреаль посідає останнє, 15 місце з 3 очками в 7 матчах.

Нагадаємо, з січня 2025 року за Монреаль виступає український вінгер Геннадій Синчук. У поточному сезоні він взяв участь у 6 матчах МЛС, результативними діями не відзначався.

