Михайленко: Дискваліфікація Синчука зламала нам плани

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко розповів, як вплинула на команду дискваліфікація півзахисника Геннадія Синчука.

Слова наставника команди наводить Суспільне спорт.

"Ситуація з Синчуком зламала плани, це перед обідом було, за пару годин до установки. Це зламало плани, трошки нас вибило з сідла. І треба був певний час, щоб зрозуміти що робити далі.

Але вже на установці сказали, що нічого не може нам заважати думати про гру, про перемогу. Тому ситуація – я не знаю, як коментувати, треба розбиратись, що взагалі відбулось. Зараз я взагалі нічого не можу сказати", – заявив Михайленко.