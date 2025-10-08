Українська правда
Михайленко: Дискваліфікація Синчука зламала нам плани

Олег Дідух — 8 жовтня 2025, 11:34
Дмитро Михайленко
Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко розповів, як вплинула на команду дискваліфікація півзахисника Геннадія Синчука.

Слова наставника команди наводить Суспільне спорт.

"Ситуація з Синчуком зламала плани, це перед обідом було, за пару годин до установки. Це зламало плани, трошки нас вибило з сідла. І треба був певний час, щоб зрозуміти що робити далі.

Але вже на установці сказали, що нічого не може нам заважати думати про гру, про перемогу. Тому ситуація – я не знаю, як коментувати, треба розбиратись, що взагалі відбулось. Зараз я взагалі нічого не можу сказати", – заявив Михайленко.

Нагадаємо, Синчук був дискваліфікований за те, під час матчу групового етапу проти Парагваю Синчук перебув у технічній зоні, хоча й був дискваліфікований на ту гру. Без нього Україна в 1/8 фіналу чемпіонату світу програла Іспанії 0:1 та вилетіла з турніру.

Збірна України U-20 Дмитро Михайленко Чемпіонат світу U-20 Геннадій Синчук

