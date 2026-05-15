Зірка збірної Нідерландів пропустить ЧС-2026

Зірковий захисник Манчестер Юнайтед Маттейс Де Лігт не допоможе збірній Нідерландів на чемпіонаті світу 2026 року.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці у Інстаграмі.

"Після 6 місяців лікування та важкої роботи для того, щоби повернутися, операція на спині залишилася єдиним варіантом. Я розчарований тим, що не міг допомогти команді в останні 6 місяців і пропущу чемпіонат світу, але я зроблю все, щоби повернутися", – написав Де Лігт.

Він переніс операцію на спині, і в кращому випадку відновиться до старту наступного клубного сезону.

Зазначимо, що травма спини мучить Де Лігта вже тривалий час. Через неї він востаннє виходив на поле 30 листопада минулого року. Сумарно 26-річний нідерландець у поточному сезоні провів14 матчів у всіх турнірах і забив 1 гол.

