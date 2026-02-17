Аналітики оцінили шанси збірної України пробитись в елітний дивізіон Ліги націй

Аналітики Football Meets Data проаналізували шанси всіх збірних на сезон-2026/2027 Ліги націй УЄФА.

Відповідні розрахунки вони опублікували в соцмережі X.

Згідно з ними, підопічні Сергія Реброва є головним фаворитом на підвищення у класі зі свого квартету. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

Що Україна посяде перше місце, експерти вирахували ймовірність у 43%. Головним конкурентом вважаються угорці (28%), далі йдуть грузини та британці (18% та 12% відповідно).

Шанси на друге місце для "синьо-жовтих" оцінюються у 26%, на третє – 20%, на останнє – 11%.

Зазначимо, що виступи в Лізі націй також визначатимуть кошики під час жеребкування Євро-2028. Команди, які фінішують у своїх групах на перших двох сходинках Ліги B, гарантовано потрапляють до другого кошика відбору, а ті, що нижче – опиняться у третьому.

Раніше повідомлялось, що перший матч у турнірі Україна проведе 25 вересня. Завершать груповий етап "синьо-жовті" грою проти Грузії 17 листопада. Повний календар за посиланням.