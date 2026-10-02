Молодіжна збірна України перемогою над лідером групи завершила участь у відборі на ЧЄ-2027
У п'ятницю, 2 жовтня, збірна України U-21 з футболу провела заключний поєдинок відбору на чемпіонат Європи-2027, у якому перемогла команду Хорватії.
Зустріч завершилася з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний м'яч у протистоянні ще на 9-й хвилині забив Олександр Пищур.
Зазначимо, що "синьо-жовті" достроково втратили шанси вийти у фінальну частину після нічийного результату з Туреччиною, посівши третє місце в групі.
Водночас хорвати ще до цього матчу гарантували собі участь у турнірі, вигравши групу.
Відбір до чемпіонату Європи-2027
Група H, 8 тур
2 жовтня
Україна – Хорватія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 9 Пищур
Зазначимо, що це була дебютна перемога для Дмитра Михайленка з молодіжною збірною України, яку він очолив у липні. Фахівець замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.