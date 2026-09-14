Молодіжна збірна України зіграє товариський матч із Албанією

Молодіжна збірна України (U-21) проведе товариський матч проти однолітків з Албанії.

Про це повідомляє УАФ.

Поєдинок відбудеться 5 жовтня в угорському Егері на міському стадіоні імені Тібора Сентмарйаї. Стартовий свисток пролунає о 16:30 за київським часом.

Перед цим, 26 вересня, команда Дмитра Михайленка проведе заключний матч відбору на Євро-2027 (U-21). Українці зустрінуться зі збірною Туреччини, а 2 жовтня команда поміряється силами з Хорватією.

Наразі "синьо-жовті" продовжують посідати третє місце у своїй групі, набравши 8 очок. Першим місцем володіє збірна Туреччини з 11-ма заліковими балами.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).

Нагадаємо, у липні збірну України U-21 очолив Дмитро Михайленко, який на цій посаді замінив іспанця Унаї Мельгосу.