Україна – Хорватія: онлайн-трансляція матчу відбору на молодіжний Євро-2027

У п'ятницю, 2 жовтня, збірна України U-21 з футболу проведе поєдинок останнього туру відбору на чемпіонат Європи-2027 проти Хорватії.

Зустріч відбудеться в угорському місті Мішкольц і розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що ця гра вже не впливає на підсумкові місця у групі. "Синьо-жовті" гарантовано залишаться на третій позиції та не потраплять на континентальну першість, а гості вже гарантували собі першу й участь у турнірі.

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В першому колі Україна зазнала поразки від хорватів. Вона поступилась із рахунком 0:1.

Нагадаємо, що це буде другий поєдинок для Дмитра Михайленка з

"молодіжкою", яку він очолив у липні. Напередодні команда зіграла внічию з турками (2:2).