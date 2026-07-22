Михайленко очолив молодіжну збірну України

Дмитро Михайленко призначений на посаду нового головного тренера молодіжної збірної України U-21.

Про це повідомляє УАФ.

На цій посаді Михайленко замінить іспанця Унаї Мельгосу, який покинув команду у червні. Деталі угоди з 53-річним фахівцем не розголошуються.

До цього Михайленко працював із юніорською збірною U-19, яку двічі виводив до півфіналу чемпіонату Європи. Крім того, під його керівництвом збірна України U-20 виступала на молодіжному ЧС-2025, де дійшла до стадії 1/8 фіналу.

Збірна України U21 з футболу завершує відбір на чемпіонат Європи-2027. Свої наступні поєдинки команда проведе вже восени: 26 вересня запланована зустріч із Туреччиною, а 2 жовтня команда поміряється силами з Хорватією.

Наразі "синьо-жовті" продовжують посідати третє місце у своїй групі, набравши 8 очок. Першим місцем володіє збірна Туреччини з 11-ма заліковими балами.

У фінальній частині Євро-2027 (U-21) виступатимуть 16 команд: Албанія, Сербія та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та чотири переможці плейоф, в якому гратимуть вісім володарів других місць).