Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Україна – Туреччина: трансляція матчу відбору на молодіжний Євро-2027

Денис Іваненко — 25 вересня 2026, 12:55
Україна – Туреччина: трансляція матчу відбору на молодіжний Євро-2027
Молодіжна збірна України з футболу
УАФ

У суботу, 26 вересня, збірна України U-21 з футболу проведе поєдинок передостаннього туру відбору на чемпіонат Європи-2027 проти Туреччини.

Зустріч відбудеться в угорському місті Мішкольц. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".

Зазначимо, що перед очним протистоянням Україна відстає від Туреччини на три залікові бали. Друге місце у групі дозволяє пробитись до раунду плейоф відбору на Євро.

В першому колі "синьо-жовті" зазнали поразки від турків. Вони поступились із рахунком 0:1.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що це буде дебютна гра для Дмитра Михайленка з молодіжною збірною України, яку він очолив у липні. Фахівець замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.

Читайте також :
Михайленко визначився із заявкою молодіжної збірної України на вирішальні матчі відбору на Євро-2027
Збірна України U-21 Молодіжна збірна України Пряма трансляція

Молодіжна збірна України

Представники дев'яти клубів УПЛ отримали виклик у молодіжну збірну України
Михайленко визначився із заявкою молодіжної збірної України на вирішальні матчі відбору на Євро-2027
Молодіжна збірна України зіграє товариський матч із Албанією
Велика честь і відповідальність: Михайленко – про призначення головним тренером молодіжної збірної України
Михайленко очолив молодіжну збірну України

Останні новини