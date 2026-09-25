Україна – Туреччина: трансляція матчу відбору на молодіжний Євро-2027
Молодіжна збірна України з футболу
УАФ
У суботу, 26 вересня, збірна України U-21 з футболу проведе поєдинок передостаннього туру відбору на чемпіонат Європи-2027 проти Туреччини.
Зустріч відбудеться в угорському місті Мішкольц. Вона розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує УАФ, на сайті "Чемпіон".
Зазначимо, що перед очним протистоянням Україна відстає від Туреччини на три залікові бали. Друге місце у групі дозволяє пробитись до раунду плейоф відбору на Євро.
В першому колі "синьо-жовті" зазнали поразки від турків. Вони поступились із рахунком 0:1.
Нагадаємо, що це буде дебютна гра для Дмитра Михайленка з молодіжною збірною України, яку він очолив у липні. Фахівець замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.