Михайленко визначився із заявкою молодіжної збірної України на вирішальні матчі відбору на Євро-2027

Головний тренер збірної України U-21 Дмитро Михайленко визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до трьох найближчих поєдинків.

Про це повідомила УАФ.

До заявки ввійшли 24 гравці. З них рівно половина виступають за кордоном.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі : Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Карпати), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Карпати), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія). Захисники : Данило Малов (Лехія Гданськ, Польща), Микола Огарков (Кудрівка), Володимир Вілівальд (Кривбас), Кирило Дігтярь (Металіст), Богдан Слюбик (ЛНЗ), Денис Гришкевич (Полісся), Олексій Гусєв (Чорноморець).

: Данило Малов (Лехія Гданськ, Польща), Микола Огарков (Кудрівка), Володимир Вілівальд (Кривбас), Кирило Дігтярь (Металіст), Богдан Слюбик (ЛНЗ), Денис Гришкевич (Полісся), Олексій Гусєв (Чорноморець). Півзахисники : Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Максим Мельниченко (Чорноморець), Олег Федор (Полісся), Артур Шах (Лехія Гданськ, Польща), Рамік Гаджиєв (Харків), Данііл Ващенко (Епіцентр), Антон Глущенко (Зоря), Антон Царенко (Блаус-Вайс Лінц, Австрія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Залоегерсег, Угорщина), Олексій Талпа (Маккабі Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко (Земплін, Словаччина).

: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Максим Мельниченко (Чорноморець), Олег Федор (Полісся), Артур Шах (Лехія Гданськ, Польща), Рамік Гаджиєв (Харків), Данііл Ващенко (Епіцентр), Антон Глущенко (Зоря), Антон Царенко (Блаус-Вайс Лінц, Австрія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Залоегерсег, Угорщина), Олексій Талпа (Маккабі Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко (Земплін, Словаччина). Нападники: Дмитро Богданов (Енергі, Німеччина), Олександр Пищур (Жирона, Іспанія).

Зазначимо, що "синьо-жовті" 26 вересня зіграють проти Туреччини та 2 жовтня протистоятимуть Хорватії у відборі на Євро-2027. Наразі Україна посідає третє місце у своїй групі, набравши вісім очок після шести турів.

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Після цього вона проведе контрольну гру з Албанією (5 жовтня). Це будуть перші поєдинки на новій посаді для Дмитра Михайленка, який очолив команду в липні.

Востаннє наша "молодідка" грала в червні. Вона поступилась в товариському матчі Японії (0:3).