Молодіжна збірна України зіграла внічию з Туреччиною та втратила шанси пробитися на ЧЄ-2027

У суботу, 26 вересня, збірна України U-21 з футболу провела поєдинок передостаннього туру відбору на чемпіонат Європи-2027, у якому зіграла внічию з командою Туреччини.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

На 12-й хвилині "синьо-жовті" після грубої помилки Домчака пропустили перший гол, а під перерву турки змогли подвоїти перевагу.

На початку другої 45-хвилинки Кревсун скоротив відставання та повернув інтригу. Українці продовжували тиснути і за 8 хвилин до завершення основного часу все ж відновили паритет зусиллями Гаджиєва, однак до перемоги справу не довели.

Справа в тому, що через цю нічию "синьо-жовті" втратили шанси пробитися у фінальну частину турніру, адже тепер вище 3-го місця команда, навіть у разі перемоги над Хорватією, не підніметься, адже турки все одно будуть вище за рахунок кращого результату в очних зустрічах.

Відбір до чемпіонату Європи-2027

Група H, 7 тур

26 вересня

Україна – Туреччина 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Ількхан, 0:2 – 33 Хабешоглу, 1:2 – 46 Кревсун, 2:2 – 82 Гаджиєв

Нагадаємо, що це була дебютна гра для Дмитра Михайленка з молодіжною збірною України, яку він очолив у липні. Фахівець замінив на цій посаді іспанця Унаї Мельгосу.