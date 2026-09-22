Дев'ять представників УПЛ отримали виклик у молодіжну збірну України

Головний тренер молодіжної збірної команди України U-21 Дмитро Михайленко затвердив список футболістів для підготовки до трьох найближчих поєдинків.

На осінній збір тренерський штаб викликав футболістів дев'яти клубів Української Прем'єр-ліги. Найбільше представництво має Полісся (троє гравців). По одному делегували Епіцентр, Зоря, Карпати, Кривбас, Кудрівка, ЛНЗ, Харків та Чорноморець.

Також є представники Металіста, який виступає у Першій лізі. Також велика група футболістів представлена із закордонних клубів.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі : Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Карпати), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

: Назар Домчак (Славія Прага, Чехія), Денис Марченко (Карпати), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія). Захисники : Данило Малов (Лехія Гданськ, Польща), Микола Огарков (Кудрівка), Володимир Вілівальд (Кривбас), Кирило Дігтярь (Металіст), Богдан Слюбик (ЛНЗ), Денис Гришкевич (Полісся), Олексій Гусєв (Чорноморець).

: Данило Малов (Лехія Гданськ, Польща), Микола Огарков (Кудрівка), Володимир Вілівальд (Кривбас), Кирило Дігтярь (Металіст), Богдан Слюбик (ЛНЗ), Денис Гришкевич (Полісся), Олексій Гусєв (Чорноморець). Півзахисники : Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Максим Мельниченко (Чорноморець), Олег Федор (Полісся), Артур Шах (Лехія Гданськ, Польща), Рамік Гаджиєв (Харків), Данііл Ващенко (Епіцентр), Антон Глущенко (Зоря), Антон Царенко (Блаус-Вайс Лінц, Австрія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Залоегерсег, Угорщина), Олексій Талпа (Маккабі Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко (Земплін, Словаччина).

: Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Максим Мельниченко (Чорноморець), Олег Федор (Полісся), Артур Шах (Лехія Гданськ, Польща), Рамік Гаджиєв (Харків), Данііл Ващенко (Епіцентр), Антон Глущенко (Зоря), Антон Царенко (Блаус-Вайс Лінц, Австрія), Геннадій Синчук (Монреаль, Канада), Данило Кревсун (Залоегерсег, Угорщина), Олексій Талпа (Маккабі Нетанія, Ізраїль), Лука Лемішко (Земплін, Словаччина). Нападники: Дмитро Богданов (Енергі, Німеччина), Олександр Пищур (Жирона, Іспанія).

Зазначимо, що "синьо-жовті" 26 вересня зіграють проти Туреччини та 2 жовтня протистоятимуть Хорватії у відборі на Євро-2027. Наразі Україна посідає третє місце у своїй групі, набравши вісім очок після шести турів.

Після цього вона проведе контрольну гру з Албанією (5 жовтня). Це будуть перші поєдинки на новій посаді для Дмитра Михайленка, який очолив команду в липні.

Востаннє наша "молодіжка" грала в червні. Вона поступилась в товариському матчі Японії (0:3).