Яка гра – така і підтримка: ультрас збірної України висловили протест на матчі з Албанією

Уболівальники збірної України висловили протест на товариському матчі з Албанією.

Про це повідомив журналіст Ендрю Тодос.

Ультрас групи "United Ukraine" проігнорували гру. Повний центральний сектор позаду воріт повністю порожній.

"Яка гра – така і підтримка", – йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що перед початком зустрічі у складі "синьо-жовтих" сталась вимушена зміна – замість Віталій Миколенко у стартовому складі вийшов Богдан Михайліченко.

Нагадаємо, що напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно, які між собою і розіграють путівку на турнір.