Україна та Данія визначилися зі стартовими складами на товариський матч
Збірна України з футболу
УАФ
У неділю, 7 червня, збірна України в данському Оденсе зіграє товариський поєдинок проти команди Данії.
Тренерські штаби на чолі з Андреа Мальдерою та Браяном Ріємером визначилися зі стартовими складами команд.
Україна: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Циганков, Судаков, Маліновський, Яремчук
Данія: Хермансен, Андерсен, Меле, Крістенсен, Еріксен, Осула, Фрохольдт, Бах, Хог, Хойб'єрг
Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
"Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.
Зазначимо, що вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України провела збір у рідній країні.