Україна та Данія визначилися зі стартовими складами на товариський матч

У неділю, 7 червня, збірна України в данському Оденсе зіграє товариський поєдинок проти команди Данії.

Тренерські штаби на чолі з Андреа Мальдерою та Браяном Ріємером визначилися зі стартовими складами команд.

Україна: Трубін, Забарний, Сарапій, Матвієнко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Циганков, Судаков, Маліновський, Яремчук

Данія: Хермансен, Андерсен, Меле, Крістенсен, Еріксен, Осула, Фрохольдт, Бах, Хог, Хойб'єрг

Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

"Чемпіон" проводитиме текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.

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Зазначимо, що вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України провела збір у рідній країні.