Збірна України оголосила заявку на матч проти Данії
Тренерський штаб збірної України на чолі з Андреа Мальдерою визначився із заявкою на товариський матч проти Данії.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
До списку потрапили 25 футболістів. У порівнянні з попереднім поєдинком проти Польщі, до заявки потрапили Ілля Забарний та Руслан Малиновський.
Воротарі: Анатолій Трубін, Руслан Нещерет, Георгій Єрмаков.
Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Ілля Забарний, Тарас Михавко, Едуард Сарапій, Віталій Миколенко, Олександр Романчук.
Півзахисники: Олег Очеретько, Артем Бондаренко, Єгор Назарина, Олександр Назаренко, Микола Шапаренко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Віктор Циганков, Руслан Маліновський, Володимир Бражко, Данило Ігнатенко, Геннадій Синчук
Нападники: Роман Яремчук, Матвій Пономаренко, Артем Довбик.
Стартовий свисток про початок матчу Данія – Україна пролунає о 19:30 за київським часом. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Odense Isstadion" у данському місті Оденсе.
Нагадаємо, що у першому матчі під керівництвом Андреа Мальдери збірна України перемогла Польщу з рахунком 2:0. У складі "синьо-жовтих" голами відзначилися Андрій Ярмоленко та Романа Яремчука.