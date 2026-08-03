Гецко оцінив можливе повернення Мудрика у збірну України: Він не повинен займати чужого місця

Колишній нападник збірної України Іван Гецко висловився про можливе повернення Михайла Мудрика на футбольне поле та у національну команду.

Його цитує Sport.ua.

Він припустив, чи потрапить лівий вінгер лондонського Челсі до заявки "синьо-жовтих" на матчі Ліги націй, які стартують наприкінці вересня 2026 року. 25 вересня команда Андреа Мальдери зіграє проти Угорщини (о 21:45 за київським часом), а 28 вересня – з Грузією (о 19:00).

Нагадаємо, що напередодні Спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію 25-річного футболіста на 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що українець може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Гецко задоволений, що найгірший період у кар'єрі Мудрика вже позаду. Однак додав, що наразі невідомо, як швидко Михайло зможе вийти на свій звичайний рівень та чи взагалі розраховують на нього у Челсі. За його словами, зараз для українського гравця найважливішим буде отримання регулярної ігрової практики.

"Я не буду оригінальним, коли скажу, що у Челсі дуже гостра конкуренція за місце у стартовому складі, і навряд чи новий головний тренер Хабі Алонсо влаштує для Михайла якийсь пільговий режим. Він відповідає за результат, тому гратимуть найсильніші на даний момент. Ось чому дуже багато залежатиме від самого Мудрика, передусім від того, чи готовий він буде ментально до виступів у найсильнішій лізі світу – АПЛ. Це неабиякий виклик, і з Михайла будуть суворо питати за кожну помилку. На мій погляд, і з вересневим викликом Мудрика до національної збірної України для участі в Лізі націй слід відштовхуватися від спортивної складової. Він не повинен займати чужого місця. Якщо зуміє швидко довести свою профспроможність, то жодних питань не виникне. Але про якісь поблажки не може бути навіть мови", – сказав Гецко.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.

Раніше головний тренер Челсі Хабі Алонсо відреагував на новину про зняття дискваліфікації з Михайла, який поєднаний контрактом із "синіми" до 30 червня 2031 року. Зазначалося, що українець приєднається до "аристократів" у Гонконгу, де лондонський клуб проводить передсезонне турне.