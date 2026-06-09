Відомий український наставник виділив найпроблемнішу позицію збірної України Мальдери

Український тренер Сергій Ковалець розповів, що найслабшою ланкою у грі збірної України був центр поля.

Про це він висловився в інтерв'ю Українському футболу.

Колишній футболіст зізнався, що коли побачив, що з перших хвилин у центрі поля "синьо-жовтих" зіграють два "гірники" Єгор Назарина та Олег Очеретько, то у нього виникла проблема балансу. На думку Ковальця, команді потрібен був один гравець опорного плану, який виконував би роль класичного руйнівника, яким колись був Тарас Степаненко.

"Мальдера на цей збір не викликав Калюжного, хоча за такої гри його якості могли б допомогти стримувати данців. Два м'ячі ми пропустили через центральну зону, коли суперник проникаючими передачами вправно використав наші прогалини в обороні. Мальдера хотів зіграти так, як це працювало за каденції Шевченка, коли в центрі всім заправляли Зінченко, Степаненко та Малиновський. Думаю, що перед Лігою націй будуть зроблені правильні висновки, аби збалансувати гру команди, яка не виглядала переконливо в середині поля", – сказав наставник.

Нагадаємо, що Мальдера переможно дебютував на чолі збірної України, яка 31 травня переграла Польщу 2:0. А товариський матч 7 червня проти Данії був достроково завершений через втрату свідомості Крістіана Еріксена. На момент зупинки рахунок на табло був 2:1 на користь збірної Данії.

Раніше півзахисник Руслан Малиновський розповів, що Андреа Мальдері потрібен час для адаптації, а нападник Ліона Роман Яремчук розкрив завдання національної команди під керівництвом італійського фахівця.