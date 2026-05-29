Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У матчі з Сербією збірну України влаштує нічия: турнірна таблиця Євро-2026 після 2 турів

Денис Шаховець — 29 травня 2026, 20:00
У матчі з Сербією збірну України влаштує нічия: турнірна таблиця Євро-2026 після 2 турів
EMF

Після двох турів групового раунду чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу, що проходить у словацькій Братиславі, збірна України посідає перше місце у квартеті С.

Завдяки перемогам над Бельгією (4:0) та Туреччиною (3:2) "синьо-жовті" набрали 6 очок і випереджають Сербію за додатковими показниками.

Серби, які є чинними чемпіонами Європи, також здобули дві перемоги, але зробили це з мінімальною перевагою в рахунку, тому посідають другу сходинку.

Українська асоціація мініфутболу

У третьому турі Євро-2026 Україна та Сербія зіграють між собою. Обидві команди вже гарантували собі вихід у плейоф, однак підсумкове перше місце у групі може надати легшого суперника в 1/8 фіналу.

Додамо, що команду Олександра Бондаря в поєдинку з Сербією для збереження першого місця у квартеті влаштує навіть нічия. Матч відбудеться в суботу, 30 травня, та розпочнеться о 22:15 за київським часом.

Читайте також :
Євро-2026 з мініфутболу: усе, що треба знати про турнір і збірну України
Збірна України з мініфутболу Мініфутбол

Збірна України з мініфутболу

Україна – Туреччина 3:2. Відеоогляд матчу Євро-2026
Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу Євро-2026
Україна вирвала перемогу над Туреччиною, Сербія здолала Бельгію: результати третього дня Євро-2026
Україна у напруженому матчі перемогла Туреччину і гарантувала вихід в 1/8 фіналу Євро-2026
Україна – Туреччина 3:2. Як "синьо-жовті" забезпечили собі вихід у плейоф Євро-2026

Останні новини