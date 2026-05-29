У матчі з Сербією збірну України влаштує нічия: турнірна таблиця Євро-2026 після 2 турів

Після двох турів групового раунду чемпіонату Європи 2026 з мініфутболу, що проходить у словацькій Братиславі, збірна України посідає перше місце у квартеті С.

Завдяки перемогам над Бельгією (4:0) та Туреччиною (3:2) "синьо-жовті" набрали 6 очок і випереджають Сербію за додатковими показниками.

Серби, які є чинними чемпіонами Європи, також здобули дві перемоги, але зробили це з мінімальною перевагою в рахунку, тому посідають другу сходинку.

У третьому турі Євро-2026 Україна та Сербія зіграють між собою. Обидві команди вже гарантували собі вихід у плейоф, однак підсумкове перше місце у групі може надати легшого суперника в 1/8 фіналу.

Додамо, що команду Олександра Бондаря в поєдинку з Сербією для збереження першого місця у квартеті влаштує навіть нічия. Матч відбудеться в суботу, 30 травня, та розпочнеться о 22:15 за київським часом.