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Збірна України піднялася на другу позицію групи D молодіжного чемпіонату Європи

Станіслав Лисак — 16 червня 2025, 00:21
Збірна України піднялася на другу позицію групи D молодіжного чемпіонату Європи
УАФ

Молодіжна збірна України U-21 піднялася на другу позицію в групі D за підсумками другого туру чемпіонату Європи-2025 серед гравців до 21 року.

У дебютній грі розіграшу підопічні Унаї Мельгоси зазнали прикрої поразки від однолітків із Данії з рахунком 3:2, однак у другому матчі Євро-2025 реабілітувалися, обігравши Фінляндію.

У паралельній грі данці здобули свою другу перемогу на турнірі чим гарантували вихід у плейоф ЧЄ.

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Завершальний матч молодіжна збірна України проведе в середу, 18 червня, проти Нідерландів. Зустріч розпочнеться о 19:00 за київським часом. Перемога або нічия гарантують українцям вихід до наступного етапу змагань.

Раніше повідомлялося, що гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.

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