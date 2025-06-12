Відомо, які клуби спостерігатимуть за двома гравцями збірної України на молодіжному Євро

Гравці молодіжної збірної України Владислав Ванат та Арсеній Батагов потрапили на радар низки англійських клубів, скаути яких спостерігатимуть за виступами гравців під час Євро-2025.

Весь список потенційних покупців озвучив головний кореспондент TBR Football Грем Бейлі.

23-річним захисником Трабзонспора Батаговим цікавляться Брентфорд, Крістал Пелес, Фулгем та Брайтон.

Водночас форвард динамо Ванат, якому також 23, входить до сфери інтересів Лідса, Манчестер Юнайтед, Арсенала, Тоттенгема, Челсі, Астон Вілли, Ньюкасла та Ноттінгем Форест.

Бейлі описує Ваната як мабуть, найцікавішого гравця на чемпіонаті Європи U-21, який може стати зіркою турніру та заробити великий трансфер до Англії, якщо вразить своїм виступом у Словаччині.

Нагадаємо, в сезоні 2024/25 Владислав провів 45 матчів у всіх турнірах, у яких забив 21 гол і віддав 9 результативних передач. Контракт форварда з "біло-синіми" розрахований до червня 2027 року.

Батагов у сезоні 2024/25 провів 23 матчі за Трабзонспор, забивши 2 голи і віддавши одну результативну передачу. Його контракт із клубом розрахований до 30 червня 2028 року.

У четвер, 12 червня, молодіжна збірна України розпочала виступ на чемпіонаті Європи 2025 U-21. У першому турі "синьо-жовті" зіграють проти однолітків із Данії.