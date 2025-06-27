Англія U-21 – Німеччина U-21: де та коли дивитися фінал молодіжного Євро-2025

28 червня молодіжні збірні Англії та Німеччини визначать переможця Євро U-21. Фінальний матч відбудеться у Братиславі, Словаччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Вирішальний матч молодіжного чемпіонату Європи покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник Євро U-21 в Україні – на ОТТ-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і "MEGOPACK XL". А також телеканал "MEGOGO СПОРТ", що мовить в етері Т2 і кабельних мережах.

Крім цього, фінальний поєдинок покаже Суспільне Мовлення. На MEGOGO матч Англія U-21 – Німеччина U-21 прокоментує Олександр Новак. Знайти трансляцію на платформі можна на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" та в підрозділі "Футбол" у розділі "Спорт".

Додамо, що Англія є триразовим і чинним чемпіоном молодіжного Євро. На попередньому турнірі у 2023 році "Три Леви" здолали у фіналі Іспанію (1:0), не пропустивши жодного голу протягом усього турніру. Німеччина також тричі вигравала трофей у 2009-му, 2017-му та 2021 роках.