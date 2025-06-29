Визначився найкращий гравець молодіжного Євро-2025

Визначився найкращий футболіст молодіжного чемпіонату Європи-2025.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

Ним став півзахисник "Трьох левів" та Ліверпуля Гарві Елліот. 22-річний хавбек зіграв шість матчів на турнірі, в яких забив п'ять м'ячів, зокрема один гол у ворота Німеччини в фіналі.

"Найефективніший гравець збірної Англії від першої гри до останньої. Тактично він продемонстрував неймовірну обізнаність, вміючи знаходити простір для прийому передач у небезпечних позиціях, а потім здатність змінювати хід гри, враховуючи створення моментів та їхню реалізацію у надважливий момент", – йдеться в описі гравця від організації.

Зазначимо, що ця перемога стала для Англії другою поспіль та четвертою в історії.

Раніше повідомлялось, що Елліот хоче залишити Ліверпуль, а в АПЛ вже знайшовся претендент на талановитого футболіста.