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У матчі Туреччина – Парагвай забито найшвидший гол на ЧС-2026

Денис Іваненко — 20 червня 2026, 06:59
У матчі Туреччина – Парагвай забито найшвидший гол на ЧС-2026
Збірна Парагваю
Getty Images

У суботу, 20 червня, в поєдинку другого туру чемпіонату світ-2026 із футболу між збірними Туреччини та Парагваю було забито найшвидший гол на турнірі.

Його автором став Матіас Галарса. Він вписав своє ім'я у протокол уже на 64-й секунді зустрічі.

Півзахисник Атланти Юнайтед підхопив м'яч після передачі Хуліо Енкісо й наважився на удар приблизно з 22 метрів. Він ідеально влучив у нижній кут, відкривши рахунок у зустрічі.

Зазначимо, що для Галарси це 16-й матч у складі збірної Парагваю. Він забив свій четвертий м'яч за національну команду.

Попередній найшвидший гол ЧС-2026 належав Ісмаелю Сайбарі. Він за декілька годин до цього забив збірній Шотландії також на другій хвилині, але трішки пізніше.

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