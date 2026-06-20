У матчі Туреччина – Парагвай забито найшвидший гол на ЧС-2026

У суботу, 20 червня, в поєдинку другого туру чемпіонату світ-2026 із футболу між збірними Туреччини та Парагваю було забито найшвидший гол на турнірі.

Його автором став Матіас Галарса. Він вписав своє ім'я у протокол уже на 64-й секунді зустрічі.

Півзахисник Атланти Юнайтед підхопив м'яч після передачі Хуліо Енкісо й наважився на удар приблизно з 22 метрів. Він ідеально влучив у нижній кут, відкривши рахунок у зустрічі.

Зазначимо, що для Галарси це 16-й матч у складі збірної Парагваю. Він забив свій четвертий м'яч за національну команду.

Попередній найшвидший гол ЧС-2026 належав Ісмаелю Сайбарі. Він за декілька годин до цього забив збірній Шотландії також на другій хвилині, але трішки пізніше.