Анрі ледь не луснув від сміху: відомий блогер епічно затролив Ібрагімовича на ЧС-2026

Чемпіонат світу-2026 продовжує дарувати яскраві моменти не лише на футбольному полі. Цього разу увагу вболівальників привернула кумедна суперечка між популярним стрімером IShowSpeed та легендарним шведським форвардом Златаном Ібрагімовичем, яка сталася просто на трибунах під час одного з матчів турніру.

Ібрагімович та Тьєррі Анрі працювали експертами телевізійної студії та обговорювали події чемпіонату світу, коли до них завітав відомий блогер. Як це часто буває зі Speed, спокійна розмова швидко перетворилася на справжнє шоу.

Під час бесіди зайшла мова про те, хто з них швидший. Самовпевнений стрімер одразу дав зрозуміти, що не збирається поступатися навіть одному з найвідоміших футболістів сучасності. Ібрагімович намагався переконати блогера у зворотному, але той підготував аргумент, який миттєво став вірусним.

"Та як ти можеш бути швидше за мене, у FIFA в тебе швидкість лише 80", — випалив IShowSpeed.

Після цих слів на обличчі Ібрагімовича з'явилася характерна усмішка, а Тьєррі Анрі ледь стримав сміх від несподіваної відповіді блогера. Момент швидко потрапив у соцмережі та почав набирати мільйони переглядів.

Нагадаємо, чемпіонат світу-2026 з футболу проходить з 11 червня до 19 липня. Вперше в історії турнір прийматимуть три країни – США, Мексика та Канада.

Усе про ЧС, а саме розклад, трансляції та результати матчів, ви можете дізнатися у нашому матеріалі.

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