Збірна Саудівської Аравії звільнила головного тренера напередодні ЧС-2026

Французький фахівець Ерве Ренар звільнений з посади головного тренера збірної Саудівської Аравії.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, президент Саудівської федерації футболу звільнив Ренара 17 квітня, водночас на офіційних ресурсах Федерації футболу країни наразі немає жодних повідомлень про звільнення тренера.

Втім, про факт звільнення спеціаліст розповів у коментарі AFP

"Це футбол. Саудівська Аравія виходила на чемпіонат світу сім разів, зокрема двічі зі мною. Є лише один тренер, який провів команду і через відбіркові матчі, і через сам чемпіонат світу – це я, у 2022 році. Принаймні це дає мені відчуття гордості", – сказав Ренар.

Ерве Ренар знову обійняв посаду головного тренера збірної Саудівської Аравії наприкінці жовтня 2024 року. Раніше він уже працював на цій посаді з 2019 до 2023 року, під час чого команді вдалося вийти на ЧС-2022.

Окрім роботи зі збірною Саудівської Аравії, Ренар також тренував збірні Гани, Замбії, Анголи, Кот-д'Івуару та Марокко. Із Замбією він виграв Кубок африканських націй у 2012 році, а з Кот-д'Івуаром – у 2015-му.

На чемпіонаті світу з футболу 2026 року збірна Саудівської Аравії зіграє у групі H разом із командами Іспанії, Кабо-Верде та Уругваю.

Раніше про звільнення головного тренера напередодні першості також оголосила збірна Гани.