Не є спонсором: ФІФА змусила зірку збірної Німеччини заклеїти логотип навушників на ЧС-2026

ФІФА заборонила півзахиснику збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Джамалу Мусіалі носити навушники, де видно логотип компанії "Beats by Dre", яка не є спонсором чемпіонату світу 2026-го року. Хавбеку довелося заклеювати знак торгової марки білим скотчем.

Про це повідомляє Bild.

Це сталося під час тренування напередодні протистоянням зі збірною Кюрасао. Компанія "Beats by Dre" належить американській корпорації Apple, яка не має угоди з Міжнародною федерацією про спонсорство. Зауважимо, що Мусіала є рекламним обличчям цієї фірми з виробництва навушників.

Інцидент із Джамалом не єдиний раз, коли ФІФА закриває логотипи торгових марок. Раніше вищий футбольний орган під час цьогорічного мундіалю змінив назву низки стадіонів, які приймають матчі першості.

Так, під час турніру стадіон "MetLife" виступає під назвою "Нью-Йорк Нью-Джерсі Стадіум". Арена "Levi Strauss" стала "Сан-Франциско Бей Ерія Стадіум", а стадіон "SoFi" перетворився на "Лос-Анджелес Стадіум".

На "Левіс" ФІФА довелося затуляти великий банер із логотипом американської компанії одягу.

Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила команду Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасаосців в історії мундіалів.