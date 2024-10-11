Збірна Росії знайшла нового суперника на товариський матч

Збірна Росії з футболу змогла знайти суперника на товариський матч під час міжнародної паузи у листопаді. Їх суперником стане національна команда Сирії.

Про це повідомив директор із комунікацій Сирійської асоціації футболу Емад Амірі, повідомляє Sport24.ru.

"Ми домовилися з РФС про товариський матч збірних Сирії та Росії. Гра пройде 19 листопада у Росії. Єдине, що залишилося вибрати стадіон для проведення цієї гри — вибираємо між Москвою, Санкт-Петербургом та Волгоградом", — сказав Амірі.

У жовтні Росія не зіграла жодного товариського матчу, оскільки не знайшла суперника. Напередодні стало відомо, що збірні Таджикистану та Пакистану відмовились грати проти РФ.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення російські збірні були виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Тож команда може задовольнятися лише товариськими поєдинками. Загалом у 2024 році росіяни зіграли лише 3 спаринги. Їхніми суперниками були збірні Білорусі, Сербії та В'єтнаму.

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Нагадаємо, раніше президент УЄФА Александер Чеферін висловився про можливість повернення молодіжних збірних Росії до турнірів під егідою УЄФА.