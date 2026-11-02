Полісся не відпустить свого легіонера до збірної на матч проти Росії
Півзахисник Полісся Андрусв Араухо не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії.
Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.
Клуб ухвалив рішення не відпускати свого футболіста на матч з росіянами, який заплановано на 17 листопада у Краснодарі.
"ФК Полісся офіційно повідомив Федерацію футболу Венесуели, що клуб не надає дозволу Андрусву Араухо на поїздку до Росії та участь у товариському матчі проти її збірної, запланованому на 17 листопада 2026 року на території країни-агресора.
Позиція клубу також поширюється на тренування, підготовчі заходи та інші активності, пов'язані з цим поєдинком", – йдеться у заяві клубу.
Водночас Полісся не заперечує проти участі футболіста в матчі збірної Венесуели проти збірної Країни Басків, який відбудеться 14 листопада в Більбао, Іспанія.
"Організація його перебування у збірній та подальший маршрут мають виключати поїздку до Росії й будь-яку участь у заходах, пов'язаних із матчем проти російської команди", – наголосили в клубі.
Раніше також повідомлялося, що не братиме участь у товариському матчі збірної Венесуели проти Росії і вінгер Шахтаря Глейкер Мендоса.