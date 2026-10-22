США та Росія обговорять можливість проведення товариського матчу

Російський футбольний союз (РФС) розпочав обговорення з Федерацією футболу США щодо організації товариського матчу між національними збірними.

Про це заявив генеральний секретар РФС Максим Митрофанов.

"Як ви знаєте, ми ніколи не коментуємо переговори щодо проведення матчів до досягнення остаточних домовленостей і підписання документів. Ми розглядаємо можливість проведення матчу зі збірною США, неодноразово спілкувалися з федерацією з цього питання, але оцінювати результативність цього спілкування поки зарано. Можу сказати, що зараз момент достатньо позитивний", – сказав Митрофанов.

Ініціатива виникла після того, як спецпредставник президента США Дональда Трампа з глобальних партнерств Паоло Замполлі висловив підтримку відновленню спортивних контактів між країнами.

"Я хотів би побачити футбольний матч між Америкою та Росією. За участю національних збірних, якщо дозволять обставини", – заявив Замполлі у коментарі ТАСС.

Нагадаємо, Росія була відсторонена від міжнародних турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.