Чеферін висловився про можливість повернення молодіжних збірних Росії до турнірів під егідою УЄФА
Президент УЄФА Александер Чеферін вважає, що варто повернути молодіжні збірні Росії до міжнародних змагань, оскільки це може допомогти побороти російську пропаганду.
Його слова передає Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Чи є на мене тиск, чи дискусія щодо повернення російських команд до змагань УЄФА? Ніякого тиску немає, і ми ніколи не тиснули, щоб дозволити їм грати знову. Власне, я проти будь-якого бойкоту. Але в цьому випадку, після початку війни, ми просто повинні були це зробити. І ми одними з перших це зробили. Не думаю, що футбол може сильно допомогти в цьому випадку. Але кожен з нас може щось зробити.
Ми вже обговорювали, чи не можна повернути російські молодіжні збірні до наших змагань. Чому це має впливати на дітей, які ще не можуть голосувати у своїй країні? Але наразі це неможливо зробити, оскільки деякі асоціації перебувають під сильним впливом своїх урядів. Я досі кажу, що діти в Росії виховуються під пропагандою, що ми їх не любимо, ми їх ненавидимо і не сприймаємо. У той момент, коли вони приїдуть сюди і, можливо, зустрінуть інших 15-16-річних із Німеччини, Словенії чи ще звідкись, вони можуть побачити це по-іншому. Але зараз ціле покоління в Росії виховується на ще більшій ненависті. Вся ситуація в Європі лякає. Вона мене лякає", — сказав Чеферін.
Нагадаємо, раніше УЄФА вже приймала рішення повернути до міжнародних виступів команди U-17 з Росії, проте зіштовхнулася з опором з боку федерацій європейських країн.