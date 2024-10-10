Не згодні навіть "братішки": хто відмовив збірній Росії у спарингах

Нещодавно стало відомо, що збірній Росії з футболу нема з ким грати у товариських матчах під час міжнародної паузи. "Відфутболили" ворожих сусідів усі хто тільки міг, навіть стратегічні партнери з Африки.

Чим ближче було до спарингів, то більше національних команд відмовило. Почалося все 5 жовтня, коли російські ЗМІ заявили про те, що легендарна збірні Танзанії та Таджикистану не хочуть грати з підопічними Валєрія Карпіна. Нічого, час ще є, знайдеться ще хтось.

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Вже 6 жовтня почало відбуватися щось дивне. Мова спочатку йшла про зустріч на полі із топовою командою Пакистану, але там швиденько натякнули, що вони не мають бажання грати проти Росії, проте запропонували альтернативу. Замість збірної можуть приїхати просто футболісти з Пакистану, різниці ніхто не побачить. На цьому перемовини чомусь завершились.

РФС

Насправді ж, цю ідею забракував головний тренер Валєрій Карпін, який сказав дуже чітко: "Нащо нам грати бозна з ким, краще взагалі не грати". Хазяїн – барін.

8-9 жовтня наступила стадія "прийняття", і десь у кабінетах РФС (Російських футбольний союз) почали думати, що ж їм робити, бо треба грати з кимось вже за декілька днів. І от, все було придумано, план був надійним, наче швейцарський годинник.

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Саме тому вже 10 жовтня гравці збірної Росії буду виконувати трохи іншу місію. Вони мають розважати дітей із Курської та Бєлгородської області у межах благодійної акції, а також проведе відкрите тренування для фанатів. Був також план зіграти із Білоруссю, проте там мріють про Литву.

РФС

Ось так буває, що ще два-три роки тому ви граєте проте Хорватії, Данії, Бельгії та Польщі у кваліфікаціях та на великих турнірах, а зараз вам відмовляє навіть 193 збірна у рейтингу ФІФА. Проте ще зарано впадати у відчай. Вже у листопаді Росія покаже себе та своїх футболістів проти потужних суперників – Занзібара, Бурунді та Сирії.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, футбольні організації ввели низку санкцій проти країни-агресора. FIFA та UEFA виключили російські збірні та клуби з міжнародних змагань. Також Росію позбавили права на проведення великих турнірів, а спонсорські контракти з російськими компаніями були припинені.