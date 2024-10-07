Ізгої у світі футболу: Таджикистан та Пакистан відмовилися грати зі збірною Росії

Збірні Таджикистану та Пакистану з футболу відмовилися грати проти Росії у товариських матчах.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Поєдинок проти Таджикистану міг відбутися у грудні, проте федерація відмовилася від нього, посилаючись на те, що вже мають заплановані матчі на ці дати.

Пакистан також відмовився від гри проти росіян, яка була запланована на жовтень, оскільки вони не встигнуть підготуватися до гри. Проте пакистанці повідомили, що готові зіграти у грудні.

Після початку повномасштабного вторгнення російські збірні були виключені з усіх змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Тож команда може задовольнятися лише товариськими поєдинками. Загалом у 2024 році росіяни зіграли лише 3 спаринги. Їхніми суперниками були збірні Білорусі, Сербії та В'єтнаму.

Нагадаємо, раніше президент УЄФА Александер Чеферін висловився про можливість повернення молодіжних збірних Росії до турнірів під егідою УЄФА.