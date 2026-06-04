Легенда нідерландського футболу натякнув на допінг у збірній Росії під час Євро-2008

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Рафаель Ван дер Ваарт підозрює, що успіхи збірної Росії на Євро-2008 могли бути обумовлені вживанням допінгу.

Слова хавбека наводить Sportnieuws.nl.

"Вам варто якось переглянути той матч. Повірте мені: усі м'ячі летіли зовсім поруч із воротами. У Базелі було 40 градусів спеки, ми були просто абсолютно виснажені.

Овертайм починається, а вони знову як новенькі. Ну, нам не можна цього говорити, але ми майже напевно знаємо… Вся ця історія з допінгом у Росії… Ми тиснули й думали: зараз ми їх дотиснемо. А цей Аршавін знову почав бігати так, ніби це була перша хвилина. Ми ж більше просто не могли", – заявив Ван дер Ваарт.