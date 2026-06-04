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Легенда нідерландського футболу натякнув на допінг у збірній Росії під час Євро-2008

Олег Дідух — 4 червня 2026, 13:24
Легенда нідерландського футболу натякнув на допінг у збірній Росії під час Євро-2008
Рафаель Ван дер Ваарт
Getty Images

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Рафаель Ван дер Ваарт підозрює, що успіхи збірної Росії на Євро-2008 могли бути обумовлені вживанням допінгу.

Слова хавбека наводить Sportnieuws.nl.

"Вам варто якось переглянути той матч. Повірте мені: усі м'ячі летіли зовсім поруч із воротами. У Базелі було 40 градусів спеки, ми були просто абсолютно виснажені.

Овертайм починається, а вони знову як новенькі. Ну, нам не можна цього говорити, але ми майже напевно знаємо… Вся ця історія з допінгом у Росії… Ми тиснули й думали: зараз ми їх дотиснемо. А цей Аршавін знову почав бігати так, ніби це була перша хвилина. Ми ж більше просто не могли", – заявив Ван дер Ваарт.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Євро-2008 Росія у овертаймі обіграла Нідерланди 3:1. Раніше МОК відклав повернення Росії до міжнародного спорту через новий допінговий скандал.

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