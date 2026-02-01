Екснападник Тоттенгема потрапив до бази "Миротворця"

Колишній форвард лондонського Тоттенгема та збірної Росії Роман Павлюченко був внесений до бази сайту "Миротворець".

Про це йдеться на сайті проєкту.

Підставою для внесення до бази стала подія, що відбулася 17 вересня 2022 року. Павлюченко виступив почесним гостем етапу дитячого футбольного форуму "Чемпионат победителей" у місті Хімки. У цьому турнірі брали участь діти, незаконно вивезені з тимчасово окупованих Росією частин України.

Організатором пропагандистської акції виступив Денис Ігнатов (голова опікунської ради фонду "Ветер добрых перемен"). Зазначається, що в подальших етапах цього чемпіонату також брали участь діти з окупованих українських регіонів та діти учасників російського вторгнення в Україну.

Центр Миротворець – український сайт та громадська організація, що публікує дані про людей, які вважаються авторами сайту ворогами України, або "дії яких мають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права".

Роман Павлюченко — російський нападник, відомий виступами за московський Спартак, Динамо Москва, Локомотив та англійський Тоттенгем, у складі якого він був фіналістом Кубку англійської ліги 2009 року. Всього за національну команду він провів 50 поєдинків та забив 21 гол.

Нагадаємо, що у вересні минулого року російська чемпіонка Олімпіади-2018 Аліна Загітова теж потрапила до української бази "Миротворець".