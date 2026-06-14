Збірна Німеччини очолила рейтинг найрезультативніших збірних в історії чемпіонатів світу
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Збірна Німеччини стала найрезультативнішою командою в історії чемпіонатів світу з футболу.
Про це свідчать підрахунки статистичного порталу Squawka.
Після розгрому Кюрасао у першому турі ЧС-2026 з рахунком 7:1 в активі німців стало 239 забитих м'ячів. Це на 1 гол більше, ніж у Бразилії.
Як відомо, Бразилія у своєму стартовому матчі на першості зіграла внічию 1:1 з Марокко.
Раніше також повідомлялося, що Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником, який коли-небудь виводив свою команду на матч чемпіонату світу.
Віковим рекордом також відзначився німецький воротар Мануель Ноєр.