Збірна Німеччини очолила рейтинг найрезультативніших збірних в історії чемпіонатів світу

Збірна Німеччини стала найрезультативнішою командою в історії чемпіонатів світу з футболу.

Про це свідчать підрахунки статистичного порталу Squawka.

Після розгрому Кюрасао у першому турі ЧС-2026 з рахунком 7:1 в активі німців стало 239 забитих м'ячів. Це на 1 гол більше, ніж у Бразилії.

🚨🇩🇪 Germany are now the ALL TIME TOP SCORERS at the World Cup, moving ahead of Brazil by one goal:



◉ 239 - Germany

◎ 238 - Brazil



The best of the best. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/EnLdNwiTjz — Squawka (@Squawka) June 14, 2026

Як відомо, Бразилія у своєму стартовому матчі на першості зіграла внічию 1:1 з Марокко.

Раніше також повідомлялося, що Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником, який коли-небудь виводив свою команду на матч чемпіонату світу.

Віковим рекордом також відзначився німецький воротар Мануель Ноєр.