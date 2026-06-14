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Німеччина – Кюрасао: відео голів матчу ЧС-2026 в групі Е

Олексій Мурзак — 14 червня 2026, 20:38
Німеччина – Кюрасао: відео голів матчу ЧС-2026 в групі Е
Getty Images

У неділю, 14 червня, відбувається матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Німеччини та Кюрасао.

На 6-й хвилині Нмеча після асисту Вірца вивів німців вперед, однак в середині тайму Кюрасао змогли зрівняти рахунок зусиллями Комененсії.

Зазначимо, що цей гол став для острівної збірної першим в історії на чемпіонатах світу.

"Чемпіон" також проводить текстову онлайн-трансляцію зустрічі Німеччина – Кюрасао за цим посиланням.

Нагадаємо, що у групі E також опинились збірні Еквадору та Кот-д'Івуару. Вони свій матч проведуть 15 червня о 2:00 за київським часом.

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