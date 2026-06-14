Адвокат став найвіковішим тренером в історії чемпіонатів світу

Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником, який коли-небудь виводив свою команду на матч чемпіонату світу.

Про це повідомляє Opta Analyst.

78-річний нідерландський фахівець досяг лідерства у цьому показнику після того, як вивів "блакитну сім'ю" на стартовий матч світової першості 2026-го року проти Німеччини.

Він випередив у цьому списку головного тренера збірної Чехії Мірослава Коубека та наставника команди Південно-Африканської Республіки Уго Брооса, які також приїхали зі своїми командами на цьогорічний мундіаль.

А до старту чемпіонату світу 2026-го року, найстаршим фахівцем в історії був Отто Рехагель. Рекорд німецького фахівця тримався з 2010-го року, після того, як він вивів збірну Греції на тогочасний мундіаль.

Топ-7 найстарших тренерів в історії чемпіонатів світу:

Дік Адвокат (збірна Кюрасао, ЧС-2026) — 78 років, 260 днів Мірослав Коубек (збірна Чехії, ЧС-2026) — 74 роки, 284 дні Уго Броос (збірна ПАР, ЧС-2026) — 74 роки, 62 дні Отто Рехагель (збірна Греції, ЧС-2010) — 71 рік, 317 днів Оскар Табарес (збірна Уругваю, ЧС-2018) — 71 рік, 125 днів Луї ван Гал (збірна Нідерландів, ЧС-2022) — 71 рік, 123 дні Чезаре Мальдіні (збірна Парагваю, ЧС-2002) — 70 років, 130 днів

Зауважимо, що Дік Адвокат вже втретє бере участь у чемпіонатах світу. У 1994 році Нідерланди під керівництвом Діка досягли чвертьфіналу, де поступилися Бразилії (2:3). А 2006 року Південна Корея на чолі з нідерландським фахівцем пробилася на світову першість, проте далі групового етапу не пройшла.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію поєдинку Німеччини проти Кюрасао у груповому етапі світової першості, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.

Додамо, що віковим рекордом також відзначився німецький воротар Мануель Ноєр.