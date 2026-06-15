Вони теж вміють грати у футбол: тренер збірної Німеччини – про розгром Кюрасао на ЧС-2026

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн сказав, що задоволений грою своєї команди у матчі проти Кюрасао на чемпіонаті світу 2026-го року, висловивши цікавість щодо подальшої долі колективу Діка Адвоката у турнірі.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Нам знадобилося кілька хвилин, щоб знову увійти в гру після того, як вони зрівняли рахунок. Як ми побачили, Кюрасао теж вміє грати у футбол, і мені цікаво, як вони покажуть себе в групі надалі.

Я дуже задоволений тим, що ми забили сім голів, і нашою грою в цілому. Перемога на старті завжди важлива, і ми раді, що нам це вдалося".

Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасавців в історії мундіалів.

Раніше також повідомлялося, що головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат став найстаршим наставником, який коли-небудь виводив свою команду на матч чемпіонату світу.

Віковим рекордом також відзначився німецький воротар Мануель Ноєр.