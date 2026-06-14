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Півзахисник Арсенала став найкращим гравцем матчу проти Кюрасао на ЧС-2026

Микола Літвінов — 14 червня 2026, 23:09
Півзахисник Арсенала став найкращим гравцем матчу проти Кюрасао на ЧС-2026
Кай Гаверц
FIFA World Cup/X

Атакувального півзахисника збірної Німеччини та лондонського Арсенала Кая Гаверца визнали найкращим гравцем матчу проти Кюрасао на чемпіонаті світу 2026-го року за версією ФІФА.

Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.

Гравець відзначився дублем у цій зустрічі. Спершу він пробив пенальті на п'ятій доданій хвилині до першого тайму, а згодом відзначився з гри під завершення матчу.

Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила команду Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасаосців в історії чемпіонатів світу. 

Зауважимо, що 27-річний Гаверц провів у футболці національної збірної 59 матчів, у яких відзначився 24 голами та 18 асистами. 

Кай Гаверц Збірна Німеччини з футболу

Кай Гаверц

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