Півзахисник Арсенала став найкращим гравцем матчу проти Кюрасао на ЧС-2026
Кай Гаверц
FIFA World Cup/X
Атакувального півзахисника збірної Німеччини та лондонського Арсенала Кая Гаверца визнали найкращим гравцем матчу проти Кюрасао на чемпіонаті світу 2026-го року за версією ФІФА.
Про це повідомляє пресслужба футбольної організації.
Гравець відзначився дублем у цій зустрічі. Спершу він пробив пенальті на п'ятій доданій хвилині до першого тайму, а згодом відзначився з гри під завершення матчу.
Нагадаємо, що збірна Німеччини розгромила команду Кюрасао у матчі першого туру в групі Е на чемпіонаті світу 2026 з футболу з рахунком 7:1. Це була перша гра для кюрасаосців в історії чемпіонатів світу.
Зауважимо, що 27-річний Гаверц провів у футболці національної збірної 59 матчів, у яких відзначився 24 голами та 18 асистами.