Перший день ЧС-2026: відкриття Мундіалю з елементами дежавю та старт Чехії й Південної Кореї

Чемпіонат світу 2026 з футболу офіційно стартує 11 червня. Перший ігровий день подарує два протистояння в групі А: співгосподарі турніру Мексика відкриють Мундіаль матчем проти ПАР, а збірні Південної Кореї та Чехії розпочнуть боротьбу за важливі очки в квартеті.

Розклад матчів першого дня ЧС-2026

Через різницю в часі між Україною та країнами-господарями ЧС-2026 усі матчі для українських уболівальників проходитимуть пізно ввечері або вже наступного ранку. Тож перший ігровий день Мундіалю фактично розтягнеться майже на всю ніч: матч-відкриття стартує о 22:00 за київським часом, тоді як друга зустріч розпочнеться вже о 05:00.

Четвер, 11 червня

22:00. Мексика – ПАР

П'ятниця, 12 червня

05:00. Південна Корея – Чехія

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Мексика – ПАР: старт з елементами дежавю

Для збірної Мексики поєдинок проти команди ПАР – це більше, ніж просто матч першого туру. Це момент, до якого команда йшла роками: відкриття домашнього чемпіонату світу, десятки тисяч уболівальників на трибунах і колосальні очікування.

Співгосподарі турніру традиційно відчувають особливий психологічний тиск. З одного боку – шалена підтримка фанатів, емоції та атмосфера великого свята. З іншого – відповідальність за результат, щоб не зіпсувати старт уже в день відкриття турніру.

Збірна Мексики

Рейтинг ФІФА: 14 місце

Сумарна вартість складу: €191,85 млн

Найдорожчий гравець: Сантьяго Хіменес (Мілан) – €18 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Рауль Хіменес (Фулгем) – 45 голів. Рекордсмен в історії: Хав'єр "Чічаріто" Ернандес – 52 голи

Гвардієць команди: Гільєрмо Очоа (Салернітана) – 153 матчі. Рекордсмен в історії: Андрес Гуардадо – 182 матчі

Головний тренер: Хав'єр Агірре (67 років)

Найвище досягнення на ЧС: чвертьфінал (1970, 1986)

Втім, ПАР – не той суперник, якого можна недооцінювати. Африканські збірні традиційно небезпечні своєю фізичною підготовкою, швидкістю та здатністю руйнувати сценарії фаворитів. Для ПАР статус андердога навіть вигідний: тиск повністю на супернику, а будь-який успішний відрізок гри здатен перетворитися на психологічну перевагу.

Збірна ПАР

Рейтинг ФІФА: 60 місце

Сумарна вартість складу: €49,25 млн

Найдорожчий гравець: Лайл Фостер (Бернлі) – €8 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Темба Зване (Мамелоді Сандаунз) – 12 голів. Рекордсмен в історії: Бенні Маккарті – 30 голів

Гвардієць команди: Ронвен Вільямс (Мамелоді Сандаунз) – 62 матчі. Рекордсмен в історії: Аарон Мокоена – 105 матчів

Головний тренер: Уго Броос (74 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (1998, 2002, 2010)

Історія протистояння Мексики та ПАР

Збірні Мексики та ПАР нечасто перетиналися на міжнародній арені. Усього команди провели між собою чотири матчі: дві перемоги здобула Мексика, одного разу успіх святкувала ПАР, а ще одна зустріч завершилася внічию. Різниця м'ячів – 10:5 на користь мексиканців.

Остання й найвідоміша зустріч між командами відбулася саме на Мундіалі-2010 у матчі-відкритті турніру. Цікаво, що той матч також пройшов 11 червня. Тоді господарі чемпіонату, збірна ПАР, зіграли внічию 1:1 із мексиканцями: за африканську команду відзначився Сіфіве Тшабалали, а Мексика відповіла точним ударом Рафаеля Маркеса.

Гільєрмо Франко (Мексика, ліворуч) та Аарон Мокоена (ПАР, праворуч) у матчі-відкритті ЧС-2010 Getty Images

Результати очних матчів

05.10.1993. ТМ. Мексика – ПАР 4:0

06.06.2000. ТМ. Мексика – ПАР 4:2

07.07.2005. Золотий кубок КОНКАКАФ. ПАР – Мексика 2:1

11.06.2010. ЧС, груповий етап. ПАР – Мексика 1:1

Найкращими бомбардирами протистояння залишаються мексиканці Бенхамін Галіндо та Орасіо Санчес, які забили по два м'ячі. Проте обидва гравці вже завершили кар'єри.

Південна Корея – Чехія: дебютна зустріч на Мундіалі

На відміну від гри-відкриття, другий матч дня виглядає максимально рівним і стратегічно важливим.

Південна Корея та Чехія можуть стати прямими конкурентами за місце у плейоф, а тому вже перший тур набуває особливого значення. Перемога тут – це не лише три очки, а й психологічна перевага на дистанції групового етапу.

Південна Корея традиційно асоціюється з інтенсивністю, високим темпом і дисципліною. Корейська збірна зазвичай добре працює без м'яча, активно пресингує та небезпечна у швидких переходах.

Окрему увагу в складі Південної Кореї традиційно буде прикуто до зіркового капітана Сон Хин Міна. Лідер команди не лише залишається головною атакувальною загрозою корейців, а й уже вписав своє ім'я в історію національної збірної: форвард одночасно є найкращим бомбардиром команди (56 голів) і рекордсменом за кількістю проведених матчів (145). Для нього ЧС-2026 стане четвертим у кар'єрі.

Капітан збірної Південної Кореї Сон Хин Мін

Збірна Південної Кореї

Рейтинг ФІФА: 25 місце

Сумарна вартість складу: €139,05 млн

Найдорожчий гравець: Лі Кан Ін (ПСЖ) – €28 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу та рекордсмен в історії: Сон Хин Мін (Лос-Анджелес) – 56 голів за збірну

Гвардієць команди та рекордсмен в історії: Сон Хин Мін (Лос-Анджелес) – 145 матчів

Головний тренер: Хон Мьон Бо (57 років)

Найвище досягнення на ЧС: 4 місце (2002)

Чехія – команда іншого профілю. Вона часто робить ставку на фізичну боротьбу, організовану структуру та стандарти. Для європейських збірних такого типу особливо важливо вигравати другі м'ячі та не дозволяти супернику набирати швидкість.

Збірна Чехії

Рейтинг ФІФА: 40 місце

Сумарна вартість складу: €188,18 млн

Найдорожчий гравець: Ладіслав Крейчи (Вулвергемптон) – €22 млн

Найкращий бомбардир нинішнього складу: Патрік Шик (Баєр) – 26 голів. Рекордсмен в історії: Ян Коллер – 55 голів

Гвардієць команди: Томаш Соучек (Вест Хем) – 90 матчів. Рекордсмен в історії: Петр Чех – 124 матчі

Головний тренер: Мірослав Коубек (74 роки)

Найвище досягнення на ЧС: груповий етап (2006)

Історія протистоянь Південної Кореї та Чехії

Збірні Південної Кореї та Чехії мають доволі обмежену історію очних зустрічей. Команди перетиналися лише тричі, і всі матчі були товариськими. При цьому на рівні чемпіонатів світу суперники між собою ще не грали, тож поєдинок ЧС-2026 стане для них першою зустріччю на Мундіалі.

Загальна статистика очних матчів наразі залишається рівною: одна перемога Чехії, одна перемога Південної Кореї та одна нічия. А от різниця м'ячів – 8:4 на користь чехів.

Цікаво, що остання зустріч між командами завершилася перемогою корейців. У червні 2016 року Південна Корея здобула вольову звитягу в Празі, обігравши чехів із рахунком 2:1.

Результати очних матчів:

27.05.1998. ТМ. Південна Корея – Чехія 2:2

14.08.2001. ТМ. Чехія – Південна Корея 5:0

05.06.2016. ТМ. Чехія – Південна Корея 1:2

Найрезультативнішим гравцем у матчах між командами залишається чех Мірослав Баранек, який забив 3 м'ячі. Ще два голи на рахунку Вратислава Локвенца. Проте ці футболісти вже завершили кар'єру.

Чемпіонат світу починається – і вже перший день може подарувати історії, які згадуватимуть до самого фіналу.