Півзахисник збірної Швейцарії став наймолодшим автором "джокерського" дубля в історії ЧС

Півзахисник збірної Швейцарії Йоган Манзамбі став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу, який оформив дубль після виходу на заміну.

Про це повідомляє ФІФА.

Хавбек Фрайбурга відзначився голами на 74-й та 90-й хвилинах матчу з Боснією і Герцеговиною у межах другого туру ЧС-2026, а вийшов на поле лише на 71-й хвилині. На момент зустрічі швейцарцю було 20 років і 247 днів. За версією ФІФА, він є найкращим гравцем цього матчу.

Також він став наймолодшим швейцарським футболістом, який забив у матчі чемпіонату світу, починаючи з 1950 року. Крім того, він — перший гравець збірної Швейцарії, який оформив дубль після виходу на заміну на мундіалі, а також наймолодший автор двох голів за національну команду в історії чемпіонатів світу.

Зауважимо, що Манзамбі провів у футболці національної збірної 14 поєдинків, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

Також додамо, що матч Швейцарії проти Боснії та Герцеговини на груповому етапі чемпіонату світу 2026-го року побив низку історичних рекордів.