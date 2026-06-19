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Півзахисник збірної Швейцарії став наймолодшим автором "джокерського" дубля в історії ЧС

Олександр Булава — 19 червня 2026, 10:43
Півзахисник збірної Швейцарії став наймолодшим автором джокерського дубля в історії ЧС
Жоан Манзамбі
ФІФА

Півзахисник збірної Швейцарії Йоган Манзамбі став наймолодшим гравцем в історії чемпіонатів світу, який оформив дубль після виходу на заміну.

Про це повідомляє ФІФА.

Хавбек Фрайбурга відзначився голами на 74-й та 90-й хвилинах матчу з Боснією і Герцеговиною у межах другого туру ЧС-2026, а вийшов на поле лише на 71-й хвилині. На момент зустрічі швейцарцю було 20 років і 247 днів. За версією ФІФА, він є найкращим гравцем цього матчу.

Також він став наймолодшим швейцарським футболістом, який забив у матчі чемпіонату світу, починаючи з 1950 року. Крім того, він — перший гравець збірної Швейцарії, який оформив дубль після виходу на заміну на мундіалі, а також наймолодший автор двох голів за національну команду в історії чемпіонатів світу.

Зауважимо, що Манзамбі провів у футболці національної збірної 14 поєдинків, у яких відзначився 5 голами та 2 асистами.

Також додамо, що матч Швейцарії проти Боснії та Герцеговини на груповому етапі чемпіонату світу 2026-го року побив низку історичних рекордів.

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