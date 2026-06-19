На ЧС-2026 уже показано більше вилучень, ніж на попередніх двох Мундіалях

Напередодні на чемпіонаті світу-2026 із футболу розпочався другий тур групового етапу й уже на цій ранній стадії турніру кількість червоних карток перевершила попередні два Мундіалі.

Спочатку в поєдинку Швейцарія – Боснія і Герцеговина (4:1) вилучення отримав Тарік Мухаремович. Він став четвертим гравцем на ЧС-2026, якого вилучили з поля, що стало повторенням попередніх двох світових першостей.

А вже в матчі Канада – Катар (6:0) цей показник було перевершено. Одразу двоє азійських футболістів отримали червоні картки, через що чинний Мундіаль увійшов уже в десятку лідерів за вилученнями.

Рекорд утримує ЧС-2006. Тоді судді сумарно показали одразу 28 червоних карток.