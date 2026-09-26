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Боролися до кінця: Шевченко привітав збірну України з першою перемогою у Лізі націй-2026/27

Софія Кулай — 26 вересня 2026, 10:04
Боролися до кінця: Шевченко привітав збірну України з першою перемогою у Лізі націй-2026/27
Андрій Шевченко
instagram.com/andriyshevchenko

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко привітав збірну України з перемогою у стартовому матчі Ліги націй-2026/27 проти Угорщини (1:0).

Він зробив це через свою сторінку в Інстаграмі.

Колишній головний тренер "синьо-жовтих" залишив лаконічний меседж.

"Вітаю команду! Ви – молодці. Боролися до кінця", – написав Шевченко.

Шевченко привітав збірну України
Шевченко привітав збірну України
Скриншот

Нагадаємо, що команда Андреа Мальдери здобула мінімальну перемогу над угорцями завдяки голу Данила Сікана, який у підсумку став "Левом матчу".

Попереду у "синьо-жовтих" ще три гри Ліги націй-2026/27 – проти Грузії (28 вересня о 19:00 за київським часом), Північної Ірландії (2 жовтня о 21:45), а також друга дуель проти угорців (5 жовтня о 21:45).

Раніше центральний захисник ПСЖ Ілля Забарний розповів, як прихід Мальдери вплинув на атмосферу в українській збірній.

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