Вперше мені соромно після поєдинку: Модрич – про рекордну поразку в історії збірної Хорватії

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич відреагував на поразку від Англії (0:7) у матчі третього туру Ліги націй.

Його слова передає Marca.

"Важко знайти пояснення такому виступу: без єдиноборств, без фолів, без агресії, відсутність єдності... Я тут уже 20 років, але вперше мені соромно після поєдинку! Можна програти, бо зараз вони просто кращі. Але програвати ось так і руйнувати репутацію, яку ми здобували роками, це неприпустимо. Мені дуже соромно. Не можна так грати у футбол. Було відчуття, ніби в нас на чотири чи п'ять гравців менше. Це був катастрофічний вечір. Ми не повинні звинувачувати одне одного чи шукати винних, а маємо залишатися єдиними. У мене ще ніколи не було такого відчуття після матчу", – сказав Модрич.

Досвідчений півзахисник заявив, що команда має показати правильну реакцію на цей результат:

"Нам потрібно об'єднатися, адже на нас чекає ще один важкий поєдинок. Ми маємо показати своє справжнє обличчя, показати, що в нас є спортивна злість і гордість, бажання, воля та єдність, які неможливо втратити за одну ніч. Грати так — неприпустимо. Сьогодні ми програли б навіть команді з третього дивізіону. Сподіваємося, що вболівальники у Спліті будуть з нами, підтримають нас, і ми віддячимо їм у найкращий спосіб. Насамперед – бійцівським духом. Лишаючись бійцями на полі, якими ми завжди були, ми зможемо повернути цей борг. Сьогоднішня гра викликала серйозне занепокоєння".

Зазначимо, що ця поразка стала рекордною в історії збірної Хорватії. До цього в пасиві "картатих" найбільшим програшем були 0:6 від Іспанії в Лізі націй у 2018 році.

Наступний поєдинок підопічні Славена Біліча, який очолив команду після ЧС-2026, проведуть 6 жовтня. Їхнім суперником буде збірна Іспанії.