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Білич: Це найважча поразка в історії збірної Хорватії

Олег Дідух — 4 жовтня 2026, 14:28
Білич: Це найважча поразка в історії збірної Хорватії
Славен Білич
Getty Images

Головний тренер збірної Хорватії Славен Білич прокоментував провальний матч Ліги націй проти Англії.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Це був жахливий вечір для нас, найважча поразка в нашій історії. Дуже важко говорити про футбол чи шукати тактичні причини того, що сталося. Вони були просто кращими за нас у кожному аспекті гри. Коли ти пропускаєш кілька необов'язкових голів і впадаєш у стан шоку, то в підсумку виглядаєш ще гірше, ніж є насправді.

Це неймовірно важко прийняти. Це не та гра, яка забувається; подібна поразка залишається з тобою назавжди. Єдиний позитив полягає в тому, що вона може слугувати постійним нагадуванням на випадки, коли ти думаєш, що можеш грати упівсили чи не викладатися на повну. Жодних виправдань. Ми всі разом у цій ситуації, і зараз саме час проявити характер, згуртованість та знайти вихід із цього становища", – заявив тренер.

Напередодні Хорватія в 4 турі Ліги націй вдома програла Англії 0:7. Це найбільша поразка в історії команди.

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