Білич: Це найважча поразка в історії збірної Хорватії

Головний тренер збірної Хорватії Славен Білич прокоментував провальний матч Ліги націй проти Англії.

Слова фахівця наводить пресслужба УЄФА.

"Це був жахливий вечір для нас, найважча поразка в нашій історії. Дуже важко говорити про футбол чи шукати тактичні причини того, що сталося. Вони були просто кращими за нас у кожному аспекті гри. Коли ти пропускаєш кілька необов'язкових голів і впадаєш у стан шоку, то в підсумку виглядаєш ще гірше, ніж є насправді.

Це неймовірно важко прийняти. Це не та гра, яка забувається; подібна поразка залишається з тобою назавжди. Єдиний позитив полягає в тому, що вона може слугувати постійним нагадуванням на випадки, коли ти думаєш, що можеш грати упівсили чи не викладатися на повну. Жодних виправдань. Ми всі разом у цій ситуації, і зараз саме час проявити характер, згуртованість та знайти вихід із цього становища", – заявив тренер.