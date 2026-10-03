Фінляндія завдяки дублю Валти вирвала у більшості перемогу над Албанією у 3 турі Ліги націй

У суботу, 3 жовтня, низкою матчів продовжився 3-й тур Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.

У першому протистоянні ігрового дня зійшлися в матчі дивізіону С Фінляндія та Албанія. Відкрили рахунок "червоно-чорні" завдяки голу Маная. Утім, перевага албанців була недовгою.

Беріша за небезпечний фол отримав червону картку. Команда Фінляндії змогла скористатися кількісною перевагою та забити два голи. Героєм зустрічі став Лео Валта, який вже вдруге протягом цього турніру оформив дубль (вперше він це зробив у матчі 1-го туру проти Сан-Марино – 7:0).

Ліга націй УЄФА

3-й тур, 3 жовтня

Ліга С

Фінляндія – Албанія – 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 – 4 Манай, 1:1 – 26 Валта, 2:1 – 71 Валта

Вилучення: Беріша 22 (Албанія)

Решта зустрічей ігрового дня розпочнеться пізніше. О 19:00 за київським часом Хорватія прийматиме Англію в Лізі А, а також стартують ще три матчі в Лізі С. О 21:45 відбудуться поєдинки Іспанія – Чехія, Північна Македонія – Шотландія та Швейцарія – Словенія.

Нагадаємо, що у попередніх матчах 3-го туру Франція зіграла внічию з Італією, а Україна розгромно поступилась Північній Ірландії.